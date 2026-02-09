В Иркутске главу стройфирмы обвиняют в хищении 77 млн рублей на ремонте путепровода

В Иркутске перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в крупном мошенничестве при реализации госконтракта. Речь идет о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на реконструкцию городской инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные областной прокуратуры.