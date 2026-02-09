Ричмонд
В Иркутске главу стройфирмы обвиняют в хищении 77 млн рублей на ремонте путепровода

Гендиректора иркутской фирмы «СоюзСтрой» обвинили в хищении 77 млн рублей, выделенных на ремонт путепровода. По версии следствия, подрядчик вывел аванс через ИП, создавая лишь видимость работ на объекте. Имущество бизнесмена арестовано.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Иркутске перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в крупном мошенничестве при реализации госконтракта. Речь идет о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на реконструкцию городской инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные областной прокуратуры.

В 2021 году компания ответчика выиграла электронный аукцион на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в Ленинском районе Иркутска, намеренно занизив цену контракта до 360 млн рублей. Получив авансовые платежи, руководитель предприятия разработал схему вывода средств, и в течение полугода при содействии девяти индивидуальных предпринимателей обналичил и похитил 77 млн рублей.

Чтобы отвести подозрения, фирма начала выполнять некоторые работы на путепроводе, создавая видимость выполнения обязательств. Однако компания провалила сроки сдачи объекта в июне 2023 года и присвоила авансовые платежи.

Как уточняет издание, обвиняемым по делу проходит гендиректор компании «СоюзСтрой» Ваган Саргсян. Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года, а в декабре фигуранта взяли под стражу. На его имущество стоимостью около 140 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.