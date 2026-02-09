В Иркутске главу стройфирмы обвиняют в хищении 77 млн рублей на ремонте путепровода

В Иркутске перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в крупном мошенничестве при реализации госконтракта. Речь идет о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на реконструкцию городской инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные областной прокуратуры.
В 2021 году компания ответчика выиграла электронный аукцион на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в Ленинском районе Иркутска, намеренно занизив цену контракта до 360 млн рублей. Получив авансовые платежи, руководитель предприятия разработал схему вывода средств, и в течение полугода при содействии девяти индивидуальных предпринимателей обналичил и похитил 77 млн рублей.
Чтобы отвести подозрения, фирма начала выполнять некоторые работы на путепроводе, создавая видимость выполнения обязательств. Однако компания провалила сроки сдачи объекта в июне 2023 года и присвоила авансовые платежи.
Как уточняет издание, обвиняемым по делу проходит гендиректор компании «СоюзСтрой» Ваган Саргсян. Уголовное дело было возбуждено летом 2024 года, а в декабре фигуранта взяли под стражу. На его имущество стоимостью около 140 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.