Умерший после физкультуры уральский школьник стоял на учете у кардиолога

Девятиклассник, который внезапно скончался сегодня утром в одной из школ в Академическом районе Екатеринбурга, имел проблемы с сердцем. Эту информацию подтвердили в администрации города.

Источник: Российская газета

«Он находился на учете у кардиолога и кардиохирурга», — сообщили там агентству ТАСС. Информация о том, что мальчик перед этим курил, не подтверждается ни однокашниками, которые были рядом, ни медиками прибывшей на вызов бригады «скорой».

Напомним: после физкультуры школьник зашел в туалет и потерял сознание. Это было около половины десятого. Видевшие это дети позвали учителей и школьного медика, приехала реанимация, но спасти подростка не удалось.

Прокуратура начала проверку обстоятельств несчастного случая.

Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Будет проведена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.