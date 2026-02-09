Суд вынес приговор мужчине, который зарезал 29-летнего жениха своей падчерицы на Артиллерийской

Вечером 23 ноября 2024 года житель области был в гостях у падчерицы и её 29-летнего возлюбленного. Во время застолья отчим начал давать житейские советы, между мужчинами вспыхнула ссора. Разговор продолжили уже на улице, где перепалка обострилась: парень получил ножевой удар в грудь и скончался.