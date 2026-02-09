Мужчина сжег декоративных голубей и экзотических змей в Петербурге

В Петербурге разбираются в истории мужчины, обвиняемого в уничтожении имущества, жестоком обращении с животными и краже. Инцидент с его участием произошел в конце лета 2025 год.
По версии следствия, он купил на заправке канистру, бензин и проник на охраняемый двор дома на Кронверкской улице. Вход в одну из парадных был не закрыт. Мужчина проник внутрь, дубликатом ключа открыл чужое помещение и поджег все, что там было.
В помещении были переноски для животных, зимние шины, исторические костюмы для аниматоров, пылесос, онлайн-кассы с банковским терминалом, прихожая со шкафом. Также здесь оставили 24 голубя породы «Павлин» (на 960 тысяч рублей) и 3 удавов породы «Императорский» (на 210 000 рублей).
Общая сумма ущерба составила 2,1 миллиона рублей. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
При этом мужчина украл двух голубей и переноску для животных. Общая сумма похищенного составила 81,7 тысяч рублей.