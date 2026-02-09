Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Варне дали срок владельцу контрафактной водки на 1,2 млн рублей

Житель Троицка признан судом виновным по двум уголовным статьям.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Суд Варненского района признал жителя Троицка виновным в торговле контрафактным алкоголем и незаконном использовании чужих товарных знаков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Деятельность 36-летнего мужчины выявили в марте 2025 года. Ранее судимый троичанин использовал чужой микроавтобус Volkswagen Crafter для перевозки алкогольной продукции без маркировки. Водитель машины не знал о незаконном характере груза.

В ходе обыска автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 3 800 бутылок алкоголя без маркировки, общая стоимость которого превысила 1,2 миллиона рублей.

Суд, изучив все материалы дела, приговорил обвиняемого к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно, назначив испытательный срок два года.