В Варне дали срок владельцу контрафактной водки на 1,2 млн рублей

Суд Варненского района признал жителя Троицка виновным в торговле контрафактным алкоголем и незаконном использовании чужих товарных знаков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Деятельность 36-летнего мужчины выявили в марте 2025 года. Ранее судимый троичанин использовал чужой микроавтобус Volkswagen Crafter для перевозки алкогольной продукции без маркировки. Водитель машины не знал о незаконном характере груза.
В ходе обыска автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 3 800 бутылок алкоголя без маркировки, общая стоимость которого превысила 1,2 миллиона рублей.
Суд, изучив все материалы дела, приговорил обвиняемого к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно, назначив испытательный срок два года.