В Нижнем Тагиле в пожаре в пятиэтажке погиб человек

В Нижнем Тагиле загорелась квартира в пятиэтажном доме, погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 8 февраля 2026 года произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Победы. Загорелась квартира на пятом этаже здания. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили погибшего.

— Повреждено домашнее имущество в квартире на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома коридорного типа. В результате пожара погиб один человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. До прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Приехавшие на место огнеборцы спасли еще двоих. Огонь тушили 16 минут. В его ликвидации принимали участие 14 пожарных и 5 единиц техники.

Всего за 8 февраля сотрудники регионального МЧС потушили 10 пожаров. В этот день произошел еще один случай с погибшим.