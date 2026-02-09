В Нижнем Тагиле в пожаре в пятиэтажке погиб человек

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. До прибытия пожарных из горящего здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Приехавшие на место огнеборцы спасли еще двоих. Огонь тушили 16 минут. В его ликвидации принимали участие 14 пожарных и 5 единиц техники.