В Сочи на двух улицах обвалилось дорожное полотно

Частой причиной возникновения подобных проблем становятся сильные ливни, вызывающие оползни. Ранее «Югополис» сообщал о резком подъеме воды в сочинской реке Херота, которая затопила мост у села Орел-Изумруд, однако в настоящее время уровень воды в реке упал, и она перестала угрожать жителям.