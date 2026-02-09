В Сочи на двух улицах обвалилось дорожное полотно

Днем 9 февраля стало известно о ЧП в Лазаревском районе Сочи: в микрорайоне Культурное Уч-Дере произошел обвал дороги, затронувший два участка — на улицах Семашко, 26 и Чайной, 10/1.
На место сразу же выехали специалисты для оценки ситуация и корректировки планов устранения проблемы.
Движение на дороге не ограничено, но в целях безопасности там установили дорожные знаки и специальные конструкции.
Инфраструктурные объекты не пострадали, ситуация контролируется. Предпринимаются меры, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное должное полотно, сообщили в МЦУ Сочи.
Частой причиной возникновения подобных проблем становятся сильные ливни, вызывающие оползни. Ранее «Югополис» сообщал о резком подъеме воды в сочинской реке Херота, которая затопила мост у села Орел-Изумруд, однако в настоящее время уровень воды в реке упал, и она перестала угрожать жителям.