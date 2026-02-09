Пермский студент получил условный срок за поджог банкомата

Во время разбирательства в суде выяснилось, что юноша действовал по указанию телефонных мошенников. В 2024 году он перевел им крупную сумму денег. После этого ему позвонили псевдосиловики и сообщили, что денежный перевод отправлен на Украину, а за «спонсирование ВСУ и содействие в террористической деятельности» студенту грозит наказание. Но, по словам злоумышленников, деньги можно вернуть и избежать уголовного преследования, выполнив «задание».