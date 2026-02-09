На Кубани гражданин Индии растлевал детей во время видеозвонка

Гражданин Индии Бариндер Сингх на 15 лет отправится в колонию за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговор иностранцу вынес Краснодарский краевой суд.
Суд установил, что в декабре 2023 года, находясь по месту проживания в Усть-Лабинском районе, мужчина организовал групповой видеозвонок с участием пятерых несовершеннолетних 9−10 лет из другого региона и совершил в ходе связи действия сексуального характера. По выводам суда, очевидность возраста потерпевших была налицо.
Суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием или обслуживанием детей и подростков, сроком на 10 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.