В Иркутске гендиректора фирмы обвиняют в хищении 77 млн при ремонте моста

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что суд над русским Робинзоном состоялся в Улан-Удэ. Первое открытое заседание прошло 9 февраля. Михаил Пичугин более двух месяцев боролся за жизнь в открытом море. У него не было ни еды, ни воды, на его глазах умирали самые близкие… И вот на его судьбу выпало новое испытание. Подробности здесь.