В Иркутске гендиректора фирмы обвиняют в хищении 77 млн при ремонте моста

Прокуратура Иркутска направила в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, генерального директора строительной фирмы обвиняют в хищении более 77 миллионов рублей, выделенных на ремонт путепровода через железную дорогу на станции Батарейная.
— По версии следствия, в 2021 году он намеренно занизил стоимость работ, чтобы выиграть муниципальный аукцион и получить контракт. После заключения договора и получения целевого аванса мужчина, который уже имел долги перед другими подрядчиками, стал незаконно обналичивать и похищать деньги. Для этого он привлек девять индивидуальных предпринимателей, — говорится в сообщении ведомства.
Чтобы скрыть преступление, он организовал часть работ, но в итоге не выполнил контрактные обязательства к сроку и не вернул средства. В результате администрации Иркутска причинен ущерб на сумму свыше 77 миллионов рублей.
Капитальный ремонт путепровода под контролем прокуратуры в итоге провела другая подрядная организация.
