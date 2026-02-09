История с громким убийством в Башкирии закончилась: убийце 23-летнего парня дали 20 лет колонии

С помощью сообщника стрелку удалось скрыться, однако спустя пять дней он был задержан сотрудниками полиции в Волгоградской области, доставлен в Ишимбай и помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, а также незаконное приобретение и ношение оружия.