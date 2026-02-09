История с громким убийством в Башкирии закончилась: убийце 23-летнего парня дали 20 лет колонии

Верховный суд Башкирии вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве посетителя в ночном кафе «Усадьба». Как сообщает прокуратура республики, обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на два года. Также суд взыскал с него в пользу потерпевших более 2,6 миллиона рублей компенсации.
Напомним, трагедия произошла 6 апреля 2024 года в Ишимбае. В ходе конфликта между посетителями заведения обвиняемый достал пистолет и застрелил 23-летнего Данила Рахимкулова. Раненый молодой человек впал в кому и спустя несколько часов скончался в больнице.
С помощью сообщника стрелку удалось скрыться, однако спустя пять дней он был задержан сотрудниками полиции в Волгоградской области, доставлен в Ишимбай и помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, а также незаконное приобретение и ношение оружия.
