Завершены поиски девочки, пропавшей после прогулки в Ленобласти

Школьница внезапно исчезла во Всеволожском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 февраля из дома на улице Первых во Всеволожском районе Ленобласти ушла на прогулку 13-летняя девочка. Спустя пару часов она не вернулась, а взволнованные родители, особенно на фоне трагических новостей о 9-летнем Паше, бросились звонить в правоохранительные органы и просить о помощи. Приметы немедленно передали всем дежурными нарядам. В результате поиски вышли далеко за пределы района. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

— При этом последний раз девочку видели на улице Дыбенко в Невском районе. Ночью 8 февраля ее нашли во дворе дома на улице Шотмана, — говорится в сообщении.

Подростка отвезли в отдел полиции. Немного позже туда приехала ее мать и забрала дочь.