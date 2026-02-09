Завершены поиски девочки, пропавшей после прогулки в Ленобласти

Вечером 7 февраля из дома на улице Первых во Всеволожском районе Ленобласти ушла на прогулку 13-летняя девочка. Спустя пару часов она не вернулась, а взволнованные родители, особенно на фоне трагических новостей о 9-летнем Паше, бросились звонить в правоохранительные органы и просить о помощи. Приметы немедленно передали всем дежурными нарядам. В результате поиски вышли далеко за пределы района. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.