Подростка, устроившего в общежитии резню с индусами, арестовали: он месяц пробудет в СИЗО

Напавшего на уфимское общежитие подростка арестовали.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, совершившего нападение на общежитие БГМУ. Молодой человек месяц пробудет в СИЗО.

Напомним, в минувшую субботу, 7 февраля, мальчик напал на студентов и полицейских в общежитии БГМУ в Черниковке, а затем ранил себя. Жертвами нападавшего стали иностранные студенты. У троих пострадавших врачи констатируют состояние средней тяжести, у двоих — легкой.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, нападении на сотрудников правоохранительных органов и халатности.

