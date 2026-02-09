Подростка, устроившего в общежитии резню с индусами, арестовали: он месяц пробудет в СИЗО

В Уфе суд постановил заключить под стражу 15-летнего подростка, совершившего нападение на общежитие БГМУ. Молодой человек месяц пробудет в СИЗО.
Напомним, в минувшую субботу, 7 февраля, мальчик напал на студентов и полицейских в общежитии БГМУ в Черниковке, а затем ранил себя. Жертвами нападавшего стали иностранные студенты. У троих пострадавших врачи констатируют состояние средней тяжести, у двоих — легкой.
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, нападении на сотрудников правоохранительных органов и халатности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.