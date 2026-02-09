Загадочная смерть в Италии: Молодая женщина из Молдовы внезапно скончалась в Риме по неясным причинам

Вечером 28 января ей стало плохо: сильные боли в груди, затруднённое дыхание. Скорая прибыла около полуночи, в больницу её доставили лишь к 03:00. По словам семьи, о критическом ухудшении им сообщили только утром — когда спасти Диану уже не удалось.