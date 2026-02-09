Ричмонд
Загадочная смерть в Италии: Молодая женщина из Молдовы внезапно скончалась в Риме по неясным причинам

Речь идет о 36-летней Диане Кожокару, у которой остался 12-летний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя уроженка Молдовы Диана Кожокару внезапно скончалась в больнице в Риме после резкого ухудшения состояния. У женщины остался 12-летний сын.

Вечером 28 января ей стало плохо: сильные боли в груди, затруднённое дыхание. Скорая прибыла около полуночи, в больницу её доставили лишь к 03:00. По словам семьи, о критическом ухудшении им сообщили только утром — когда спасти Диану уже не удалось.

Родственники заявляют о серьёзных неясностях: разные врачи якобы называли разные причины смерти — от проблем с печенью и «аномального уровня железа» до тяжёлой дыхательной недостаточности и возможного молниеносного гематологического заболевания.

30 января семья подала заявление. Итальянская прокуратура начала расследование, назначено вскрытие, результаты ожидаются через 60 дней. Репатриация тела временно запрещена.

