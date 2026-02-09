ТАСС: в Хабаровском крае 10 вагонов с углем сошли с рельсов

«Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись», — проинформировали в службах.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству подтвердили факт схода вагонов. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 21:00 (14:00 мск) на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги. Поезд следовал в составе 71 вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет.
«Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии», — сообщили в прокуратуре.