ТАСС: в Хабаровском крае 10 вагонов с углем сошли с рельсов

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. В Хабаровском крае 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись», — проинформировали в службах.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству подтвердили факт схода вагонов. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 21:00 (14:00 мск) на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги. Поезд следовал в составе 71 вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет.

«Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии», — сообщили в прокуратуре.