ТАСС: в Хабаровском крае 10 вагонов с углем сошли с рельсов

В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству подтвердили факт схода вагонов. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 21:00 (14:00 мск) на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги. Поезд следовал в составе 71 вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет.