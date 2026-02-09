Юрист Голубев рассказал, как получить компенсацию за укус собаки на Кубани

Юрист Алексей Голубев в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар пояснил алгоритм действий для пострадавших. После укуса необходимо обратиться за медпомощью и зафиксировать обстоятельства инцидента, после чего написать заявления в полицию и местную администрацию. При отказе в выплате компенсации следует подавать иск в суд, госпошлина не взимается.