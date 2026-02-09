Юрист Голубев рассказал, как получить компенсацию за укус собаки на Кубани

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отклонил жалобу администрации Камызякского района Астраханской области. Решение окончательно обязывает муниципалитет выплачивать компенсации за вред, причиненный безнадзорными животными, что создает прецедент для аналогичных исков по всей стране.
По словам эксперта-кинолога Максима Клименко, возросшая финансовая ответственность может привести к нелегальному отравлению собак, так как отлов и стерилизация дороже. Он считает, что проблему стоит решать через обязательное обучение будущих владельцев собак.
Юрист Алексей Голубев в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар пояснил алгоритм действий для пострадавших. После укуса необходимо обратиться за медпомощью и зафиксировать обстоятельства инцидента, после чего написать заявления в полицию и местную администрацию. При отказе в выплате компенсации следует подавать иск в суд, госпошлина не взимается.
В 2023 году в Госдуме анонсировали подготовку законопроекта о создании единой службы реагирования на агрессивных животных через номер 112.