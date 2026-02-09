У воронежца в салоне «Форда» нашли свыше 2,5 килограммов марихуаны

На заднем сиденье машины стражи порядка обнаружили десять свертков и 12 мобильных телефонов. После экспертизы выяснилось, что внутри свертков было 2 661,27 грамма марихуаны. Мужчина уверяет, что хранил наркотики «для личных нужд».