Не сошлись проверками. Директор школы заказал покушение на сотрудника ФСБ

По версии следствия, у 32-летнего педагога возник конфликт с сотрудником краевого управления ФСБ. Работник школы не придумал ничего лучше, как учинить расправу над сотрудником службы. Чтобы «не засветиться», и потом не быть привлеченным к уголовной ответственности за нападение, мужчина 26 января этого года обратился к своему знакомому с необычной просьбой: найти «исполнителя», готового пойти на преступление за 85 тысяч рублей. Дальше об этих планах узнали правоохранительные органы. Они подготовили информацию и видеоматериалы о якобы выполненном «заказе». На них потерпевший сотрудник ФСБ изображен якобы с причиненными травмами. После этого фигуранта, спланировавшего покушение, задержали при передаче денежных средств.