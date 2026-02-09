Не сошлись проверками. Директор школы заказал покушение на сотрудника ФСБ

В Краснодарском крае расследуется резонансное дело: и. о. директора школы пытался устроить покушение на силовика, проводившего проверку. Исполнить это за вознаграждение должен был наемник, но не успел: преступные действия попали в поле зрения правохранителей. Подробности — в нашем материале.
Избиение за 85 тысяч
Детали расследования рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю. По данным ведомства, исполняющий обязанности директора учебного учреждения в Динском районе обвиняется в организации приготовления к применению насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ).
По версии следствия, у 32-летнего педагога возник конфликт с сотрудником краевого управления ФСБ. Работник школы не придумал ничего лучше, как учинить расправу над сотрудником службы. Чтобы «не засветиться», и потом не быть привлеченным к уголовной ответственности за нападение, мужчина 26 января этого года обратился к своему знакомому с необычной просьбой: найти «исполнителя», готового пойти на преступление за 85 тысяч рублей. Дальше об этих планах узнали правоохранительные органы. Они подготовили информацию и видеоматериалы о якобы выполненном «заказе». На них потерпевший сотрудник ФСБ изображен якобы с причиненными травмами. После этого фигуранта, спланировавшего покушение, задержали при передаче денежных средств.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по краю.
Сотрудник школы сейчас заключен под стражу. Расследование продолжается.
Следственный комитет опубликовал кадры допроса обвиняемого. На них он говорит, что раскаивается в содеянном и с задержанием согласен. Также он рассказал, кому и за что передавал деньги.
Предотвратили двойное убийство
В Краснодарском крае, кстати, не так уж редки случаи, когда люди пытаются «заказать» кого-то киллеру. Но чтобы организовать покушение на сотрудника ФСБ… Обычно это какие-то разборки между родственниками и дележ имущества. Так было в январе 2026 года. Силовики задержали жителя Кубани, который хотел устранить своих соперников — претендентов на наследство. Жизни двоюродного брата и его жены он оценил в 1,5 млн рублей.
Страшные кадры с двумя окровавленными телами — мужчины и женщины — могли оказаться настоящими, не попади информация про готовящееся фигурантом двойное заказное убийство в полицию.
В итоге против задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ. Фигуранта взяли под стражу.
Летом 2025 года был задержан мужчина, заказавший убийство подруги жены. Житель Краснодара не смог смириться с разводом и решил таким образом расквитаться с приятельницей подруги. Именно ее, 20-летнюю девушку, он винил в распаде семьи. За убийство он готов был заплатить «профессионалу» 1 млн рублей. К счастью, и эти планы также сумели предотвратить правоохранители.