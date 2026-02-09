Ричмонд
Житель Ростовской области пытался сжечь чужую машину после прогулки в магазин

Пытался отомстить, но помешала погода: на Дону поймали подозреваемого в поджоге машины.

Источник: Комсомольская правда

В Тацинском районе Ростовской области задержали подозреваемого в попыте поджога машины. 41-летний мужчина признался полицейским, что пошел на хулиганский поступок из желания отомстить, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Стражи порядка начали разбираться в ситуации после обращения владелицы автомобиля. Сотрудники уголовного розыска вышли на местного жителя. Он не стал скрывать детали и пояснил, что пытался отомстить женщине за конфликт с ее сожителем.

Мужчина увидел знакомое авто, когда шел в магазин. Дождавшись вечера, он вернулся назад уже с бензином, развел огонь, а потом сбежал. Пламя не разгорелось только из-за погоды.

После всего произошедшего завели дело по статье «Покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

