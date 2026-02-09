Ричмонд
В Севастополе осудят начальника компании по обслуживанию лифтов за травму пассажирки

Директор получал неоднократные сигналы от электромехаников о неисправностях лифта.

Источник: Комсомольская правда

Глава компании, занимающейся обслуживанием лифтов, предстанет перед судом из-за несчастного случая с пассажиркой в многоквартирном доме Севастополя. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным пресс-службы Следственного комитета, в 2024 году директор компании неоднократно получал от электромехаников жалобы на неисправности пассажирского лифта в одном из подъездов дома на Лабораторном шоссе. Несмотря на это, лифт продолжал работать. В один момент кабина с двумя пассажирами сорвалась и резко остановилась. В результате женщина получила травмы.

Расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.