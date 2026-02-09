В Уфе в школе разбили голову второкласснику: возбуждено уголовное дело

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, между учащимися произошел конфликт, в результате которого второклассник получил травмы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга. В публикациях также сообщалось, что в отношении этого же ученика ранее уже совершались противоправные действия со стороны одноклассников, однако школьной администрацией должных профилактических мер принято не было.