В Уфе в школе разбили голову второкласснику: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по факту избиения второклассника в одной из школ Уфы и халатного отношения к ситуации со стороны администрации. Поводом для проверки послужила информация, выявленная в ходе мониторинга социальных сетей.
По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, между учащимися произошел конфликт, в результате которого второклассник получил травмы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга. В публикациях также сообщалось, что в отношении этого же ученика ранее уже совершались противоправные действия со стороны одноклассников, однако школьной администрацией должных профилактических мер принято не было.
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
— В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших травмированию ребенка, а также дачи правовой оценки действиям должностных лиц образовательного учреждения, — сообщает СК.
