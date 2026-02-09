Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в школе разбили голову второкласснику: возбуждено уголовное дело

В Уфе завели уголовное дело из-за избиения второклассника.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по факту избиения второклассника в одной из школ Уфы и халатного отношения к ситуации со стороны администрации. Поводом для проверки послужила информация, выявленная в ходе мониторинга социальных сетей.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, между учащимися произошел конфликт, в результате которого второклассник получил травмы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему диагностировали сотрясение головного мозга. В публикациях также сообщалось, что в отношении этого же ученика ранее уже совершались противоправные действия со стороны одноклассников, однако школьной администрацией должных профилактических мер принято не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

— В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших травмированию ребенка, а также дачи правовой оценки действиям должностных лиц образовательного учреждения, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.