Сотрудник больницы в Сосновом Бору надругался над маленькой пациенткой

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 4 февраля около 18:15. Мужчина зашел с девочкой, которой нет и 14 лет, в грузовой лифт детской поликлиники. Стоило дверям закрыться, как он тут же воспользовался беззащитным положением ребенка.