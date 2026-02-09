Ричмонд
Сотрудник больницы в Сосновом Бору надругался над маленькой пациенткой

Полиция предполагает, что были и другие жертвы среди детей.

Источник: Комсомольская правда

В Сосновом Бору полиция задержала местного жителя по подозрению в совершении преступления против малолетней девочки. Им оказался работник центральной медико-санитарной части № 38.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 4 февраля около 18:15. Мужчина зашел с девочкой, которой нет и 14 лет, в грузовой лифт детской поликлиники. Стоило дверям закрыться, как он тут же воспользовался беззащитным положением ребенка.

— На следующий день, 5 февраля, следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Источник: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Если кто-то еще пострадал от действий этого мужчины, необходимо обратиться в дежурную часть ОМВД по Сосновому Бору по адресу: ул. Боровая, д. 18, или по телефону 8 (81369) 6−61−57. Сейчас подозреваемый находится под стражей.