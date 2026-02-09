В Челябинске экс-замминистра получил 8 лет строгого режима за взятку

Суд в Челябинске вынес обвинительный приговор бывшему заместителю министра экономического развития региона. Чиновника признали виновным в получении крупной взятки и приговорили к длительному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
Следствием установлено, что коррупционная схема действовала в первой половине 2018 года, когда 43-летний чиновник получил от директора коммерческой фирмы взятку в размере 2,8 млн рублей.
Деньги предназначались за покровительство при заключении госконтрактов на сумму более 33,5 млн рублей, которые выделялись на организацию XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств.
Суд приговорил бывшего замминистра к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере суммы взятки. Сами незаконно полученные деньги конфискованы в доход государства.
57-летний директор фирмы получил более мягкое наказание: 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Однако ему предстоит выплатить внушительный штраф в размере 28 млн рублей.
Для обеспечения выплаты штрафов суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденных. Его общая стоимость оценивается более чем в 19 млн рублей.