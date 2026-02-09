В уфимской коммуналке вспыхнула майнинговая ферма: в опасности оказались 15 человек

Сегодня днем, 9 феврале, в Уфе на улице Ульяновых произошел пожар в одной из комнат трехкомнатной коммунальной квартиры на третьем этаже жилого дома. По данным МЧС Башкирии, возгорание домашнего имущества было ликвидировано на площади два квадратных метра.