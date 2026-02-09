В уфимской коммуналке вспыхнула майнинговая ферма: в опасности оказались 15 человек

Сегодня днем, 9 феврале, в Уфе на улице Ульяновых произошел пожар в одной из комнат трехкомнатной коммунальной квартиры на третьем этаже жилого дома. По данным МЧС Башкирии, возгорание домашнего имущества было ликвидировано на площади два квадратных метра.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. К тушению были привлечены силы уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительной информации дознавателя МЧС, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Сообщается, что в квартире располагалась ферма для майнинга биткоинов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.