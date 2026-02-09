14 человек погибли при обрушении жилых зданий в Ливане

Газета уточнила, что, по словам официальных лиц, тела были извлечены из-под завалов.
«Около 16:30 сегодня днем в районе Баб-эль-Милана в Триполи обрушилось жилое здание, состоящее из двух секций, каждая из которых имела шесть этажей…» — говорится в заявлении Ливанской гражданской обороны.
Издание отметило, что к понедельнику, 9 февраля, в общей сложности были спасены восемь человек. Однако, по словам главы муниципального совета Триполи Абдель Хамида Карамеха, пока неясно, сколько человек числятся пропавшими без вести. По некоторым данным, в здании проживали 22 человека.
Как писал сайт KP.RU, накануне в Индии два человека погибли при обрушении трехэтажного здания. Инцидент произошел в городе Кота, расположенном в штате Раджастан. По данным агентства Синьхуа, минимум двое погибли, еще 13 пострадали при обрушении здания в субботу в Коте. При этом не исключалось, что под завалами обрушившегося строения могут находиться еще люди.