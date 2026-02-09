14 человек погибли при обрушении жилых зданий в Ливане

Как писал сайт KP.RU, накануне в Индии два человека погибли при обрушении трехэтажного здания. Инцидент произошел в городе Кота, расположенном в штате Раджастан. По данным агентства Синьхуа, минимум двое погибли, еще 13 пострадали при обрушении здания в субботу в Коте. При этом не исключалось, что под завалами обрушившегося строения могут находиться еще люди.