В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ.
«Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Следователи установили, что не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата в Новой Москве были доставлены в больницы с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония».
«Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения», — заключили в столичном СК.