В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

«Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.