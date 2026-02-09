Ричмонд
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщает ГСУ СК России по столице.

Источник: РИА Новости

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ.

«Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства на платформе Max.

Следователи установили, что не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата в Новой Москве были доставлены в больницы с предварительным диагнозом «внебольничная пневмония».

«Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения», — заключили в столичном СК.