В Беларуси убийца 25-летней девушки попался через годы из-за своего родственника

Житель Бреста, убивший 25-летнюю девушку, годами скрывался, но был вычислен после новых экспертиз. Подробности рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, пишет БелТА.
Жуткое убийство было совершено в Беларуси еще в 2014 году. Кто-то убил 25-летнюю девушку и поджог ее труп, чтобы скрыть следы преступления. На месте убийства судмедэксперты смогли выделить ДНК преступника. Генотип поместили на учет, однако долгое время никаких совпадений не было — предполагаемый преступник никак не попадал в поле зрения правоохранителей.
Потом эксперты, чтобы раскрыть преступление, решили пойти нестандартным путем. Они среди сотен тысяч ДНК стали искать людей, которые могли быть родственниками разыскиваемого убийцы.
— Такой человек был обнаружен. Нам привезли для сравнения его биологический материал, в итоге убийца был установлен, — прокомментировали в ГКСЭ.
Так, выяснилось, что убийство совершил житель Бреста. Годами фигурант старался вести порядочный образ жизни, создал семью и все время скрывал ужасную тайну.
