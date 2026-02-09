В Беларуси убийца 25-летней девушки попался через годы из-за своего родственника

Жуткое убийство было совершено в Беларуси еще в 2014 году. Кто-то убил 25-летнюю девушку и поджог ее труп, чтобы скрыть следы преступления. На месте убийства судмедэксперты смогли выделить ДНК преступника. Генотип поместили на учет, однако долгое время никаких совпадений не было — предполагаемый преступник никак не попадал в поле зрения правоохранителей.