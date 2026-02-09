Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки распылили перцовый баллончик в лицо 11-летнему мальчику в Краснодаре

Полиция Краснодара разыскивает подростков, которые распылили газ в лицо мальчику.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на улице Красных Партизан двое подростков распылили перцовый баллончик в лицо 11-летнему мальчику. О случившемся в правоохранительные органы сообщили мама пострадавшего ребенка.

«В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от матери 11-летнего мальчика о том, что двое неизвестных детей распылили перцовый баллончик в лицо ее сына», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь подростков разыскивает полиция. Проверку проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По окончанию разбирательства будет принято процессуальное решение, отмечают в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.