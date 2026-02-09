Ричмонд
США перехватили танкер в Индийском океане

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. США перехватили в Индийском океане танкер, предположительно, действовавший в нарушение американского санкционного режима. Об этом говорится в заявлении Пентагона, размещенном в X.

Источник: AP 2024

Как следует из публикации, американские военные «без каких-либо происшествий провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США». В заявлении утверждается, что танкер действовал в нарушение «карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне».

В Пентагоне заявили, что ВС США «отслеживали и преследовали» танкер по пути «из Карибского бассейна в Индийский океан». В заявлении не приводятся какие-либо подробности относительно перехваченного судна.

