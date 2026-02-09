США перехватили танкер в Индийском океане

Как следует из публикации, американские военные «без каких-либо происшествий провели операцию по досмотру, перехвату и высадке на борт судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США». В заявлении утверждается, что танкер действовал в нарушение «карантина, действующего в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне».