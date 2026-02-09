В Бугульме женщина с детьми едва не погибла от газа после перепланировки квартиры

В это же время в доме № 7 на улице М. Вахитова в Бугульме нашли тело 38‑летней женщины. Причина смерти устанавливается. Проверка показала, что тяга в дымоходе и вентиляции была, утечек газа нет. Водонагреватель также отключили до выяснения обстоятельств.