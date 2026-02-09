Задержан начальник отдела ЖКХ кабмина Татарстана

Также по делу о взятке задержан предполагаемый соучастник. В татарстанском кабинете министров Фаиль Салихов трудится с 2012 года. Первоначально он возглавлял отдел по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабмина РТ. Затем занял нынешнюю должность. Кроме того он входит в совет директоров АО «Флот РТ».