Задержан начальник отдела ЖКХ кабмина Татарстана

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник агентства уточнил, что чиновник признал вину. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.
Также по делу о взятке задержан предполагаемый соучастник. В татарстанском кабинете министров Фаиль Салихов трудится с 2012 года. Первоначально он возглавлял отдел по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабмина РТ. Затем занял нынешнюю должность. Кроме того он входит в совет директоров АО «Флот РТ».