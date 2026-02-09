Ричмонд
Задержан начальник отдела ЖКХ кабмина Татарстана

В Татарстане задержан начальник отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров РТ 61-летнего Фаиля Салихова. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Источник: Российская газета

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник агентства уточнил, что чиновник признал вину. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Также по делу о взятке задержан предполагаемый соучастник. В татарстанском кабинете министров Фаиль Салихов трудится с 2012 года. Первоначально он возглавлял отдел по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабмина РТ. Затем занял нынешнюю должность. Кроме того он входит в совет директоров АО «Флот РТ».