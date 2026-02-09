Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде во время купания погибла 63-летняя туристка из России

В Таиланде скончалась 63-летняя российская туристка. Спасатели нашли женщину без сознания в море у побережья Паттайи. Погибшая отдыхала на курорте вместе с супругом, вопросами возвращения тела займется страховая компания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В таиландском курортном городе Паттайя во время купания в море погибла российская туристка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции.

По информации правоохранителей, утром спасатели обнаружили женщину без сознания в 50 метрах от берега. Тело погибшей направлено в Институт судебной медицины при полицейской больнице, где экспертам предстоит провести вскрытие для установления точной причины смерти.

Как уточнила российский волонтер в Паттайе Светлана Шерстобоева, погибшей было 63 года, она находилась на отдыхе вместе с супругом. Сейчас волонтеры оказывают мужу погибшей необходимую поддержку и помогают при общении с полицией. Организацией репатриации тела на родину будет заниматься страховая компания.