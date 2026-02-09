В Таиланде во время купания погибла 63-летняя туристка из России

Как уточнила российский волонтер в Паттайе Светлана Шерстобоева, погибшей было 63 года, она находилась на отдыхе вместе с супругом. Сейчас волонтеры оказывают мужу погибшей необходимую поддержку и помогают при общении с полицией. Организацией репатриации тела на родину будет заниматься страховая компания.