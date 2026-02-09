В Таиланде во время купания погибла 63-летняя туристка из России

В таиландском курортном городе Паттайя во время купания в море погибла российская туристка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции.
По информации правоохранителей, утром спасатели обнаружили женщину без сознания в 50 метрах от берега. Тело погибшей направлено в Институт судебной медицины при полицейской больнице, где экспертам предстоит провести вскрытие для установления точной причины смерти.
Как уточнила российский волонтер в Паттайе Светлана Шерстобоева, погибшей было 63 года, она находилась на отдыхе вместе с супругом. Сейчас волонтеры оказывают мужу погибшей необходимую поддержку и помогают при общении с полицией. Организацией репатриации тела на родину будет заниматься страховая компания.