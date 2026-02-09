В нижегородском метро бьют тревогу из-за зацеперов

Как сообщает контент-партнер «РГ» Pravda-nn.ru, недавно в сети появилось видео, где подросток буквально балансирует жизнью, запрыгивая на вагон поезда на станции «Московская».
По словам начальника службы по обеспечению транспортной безопасности Нижегородского метро Кирилла Клочкова, зацепляясь за внешние элементы поездов или залезая на крыши составов, зацеперы подвергают себя огромному риску. Молодые люди могут сорваться, получить удар электрическим током, который проходит по контактным рельсам, на большой скорости столкнуться со светофорами и оборудованием, находящимся в тоннелях.
В нижегородской полиции журналистам сообщили, что родителям подростков-зацеперов грозит административно по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, а самим нарушителям — профилактический учет. Но главное — в погоне за эффектными фото подростки могут стать инвалидами и даже погибнуть.
Другим «развлечением» нижегородских подростков в подземке с недавнего времени стало самовольное отключение эскалаторов. Зачастую хулиганы и не задумываются, что подобные действия способны привести к массовому столкновению пассажиров и давке. Хулиганам грозит административная и уголовная ответственность.
Кстати, немало зацеперов и на железной дороге. Так, в сентябре прошлого года в Нижний Новгород доставили троих зацеперов. Мальчика из Воронежа — с ожогами 75 процентами тела, переломами, поражением сердца, легких, спинного мозга. Выяснилось, что 15-летний парень забрался на электропоезд, и от мощного разряда его отбросило.
Зацепера из Курска привезли с ожогами 76 процентов тела, подростка из Пензы — с ожогами свыше 50 процентов тела.