В нижегородском метро бьют тревогу из-за зацеперов

По словам начальника службы по обеспечению транспортной безопасности Нижегородского метро Кирилла Клочкова, зацепляясь за внешние элементы поездов или залезая на крыши составов, зацеперы подвергают себя огромному риску. Молодые люди могут сорваться, получить удар электрическим током, который проходит по контактным рельсам, на большой скорости столкнуться со светофорами и оборудованием, находящимся в тоннелях.