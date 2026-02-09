В Москве задержали мужчину, сломавшего нос женщине в метро после отказа дать денег

В ответ злоумышленник попытался выбить гаджет из рук и несколько раз ударил гражданку. В результате нападения она получила травмы, в том числе, предварительно, перелом носа. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в одном из жилых домов на Ленинградском шоссе.