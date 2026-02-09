В Москве задержали мужчину, сломавшего нос женщине в метро после отказа дать денег

Столичные правоохранители задержали мужчину, который избил пассажирку в метро после отказа дать ему денег. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ход расследования взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД и пресс-служба Следственного комитета.
По данным полиции, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи на станции метро «Китай-город». Получив отказ, мужчина начал оскорблять женщину. Чтобы зафиксировать действия агрессора, она начала снимать его на камеру мобильного телефона.
В ответ злоумышленник попытался выбить гаджет из рук и несколько раз ударил гражданку. В результате нападения она получила травмы, в том числе, предварительно, перелом носа. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в одном из жилых домов на Ленинградском шоссе.
Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Денису Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Процесс расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.