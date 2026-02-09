Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих

«В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома», — добавили в МВД.