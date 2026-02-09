Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих

Отмечается, что мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство. В результате его действий никто не пострадал, разрушений нет.
«Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ — “Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих”, — говорится в сообщении.
«В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома», — добавили в МВД.
При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружены компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете.