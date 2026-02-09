Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Соответствующее поручение дал руководитель крымского главка СК РФ Владимир Терентьев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

Отмечается, что мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство. В результате его действий никто не пострадал, разрушений нет.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ — “Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих”, — говорится в сообщении.

Подозреваемого оперативного задержали сотрудники республиканских управления МВД и ФСБ.

«В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома», — добавили в МВД.

При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружены компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете.