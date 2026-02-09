Кассация подтвердила приговор жительнице Кубани, ударившей ножом пятилетнего сына

Кассационная инстанция отказала в удовлетворении жалобы осужденной жительницы Армавира, ранее признанной виновной в попытке убийства маленького ребёнка.
Напомним, в феврале прошлого года 28-летняя Валентина Шадрина, находившаяся дома вместе с двумя маленькими детьми, ударила ножом своего пятилетнего сына.
Во время суда Шадрина заявила, что удар был случайным: она занималась нарезкой колбасы, отвлеклась на шум, производимый сыном, который шалил рядом, и, не заметив его позади себя, ненамеренно задела его лезвием ножа. Мальчик истекал кровью, но мать вызвала скорую помощь только через два часа. Благодаря мастерству врачей малыша удалось спасти.
Следствие установило истинные причины произошедшего, а психолого-психиатрическое обследование подтвердило адекватность состояния женщины на момент нанесения травмы ребёнку.
Армавирский городской суд счёл поступок умышленным и квалифицировал его как покушение на убийство ребёнка. Женщина была приговорена к 8,5 годам колонии общего режима. Позже крайсуд учел беременность обвиняемой и сократил срок наказания до 8 лет и 4 месяцев.
Пострадавшего мальчика и его сестру забрал к себе их отец.
Приговор вызвал недовольство Шадриной и её адвоката, которые посчитали решение суда несправедливым и потребовали дальнейшего снижения срока наказания вплоть до освобождения от ответственности до наступления четырнадцатилетия младшего ребёнка. Для этого адвокаты обратились в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции.
Рассмотрев доводы сторон, кассационный суд постановил оставить ранее принятые судебные решения в прежнем виде, мотивировав своё заключение отсутствием убедительных доказательств, позволяющих пересмотреть или отменить предыдущие вердикты. Согласно закону, невозможность предоставления права отсрочки исполнения наказания обусловлена тяжестью совершённого деяния и длительностью назначенного срока лишения свободы, превышающего пять лет.
Таким образом, женщина останется в заключении весь указанный судом период, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.