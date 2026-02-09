Кассация подтвердила приговор жительнице Кубани, ударившей ножом пятилетнего сына

Во время суда Шадрина заявила, что удар был случайным: она занималась нарезкой колбасы, отвлеклась на шум, производимый сыном, который шалил рядом, и, не заметив его позади себя, ненамеренно задела его лезвием ножа. Мальчик истекал кровью, но мать вызвала скорую помощь только через два часа. Благодаря мастерству врачей малыша удалось спасти.