Экс-чиновников мэрии Сургута обвинили в афере на 120 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе бывших сотрудников администрации Сургута и местного предпринимателя подозревают в хищении муниципального имущества в особо крупном размере. Ущерб бюджету оценивается более чем в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО-Югре.
По версии следствия, преступная схема была реализована в 2023 году, когда фигуранты организовали фиктивный аукцион по продаже акций муниципального АО «Агентство воздушных сообщений». Чиновники создали условия, при которых реальные конкуренты были исключены из торгов, а победа была гарантирована фирме, подконтрольной знакомому предпринимателю. В результате актив был продан по искусственно заниженной стоимости.
Новые эпизоды были выявлены следователями совместно с сотрудниками РУФСБ по Тюменской области в рамках уже расследуемого дела о превышении должностных полномочий бывшими чиновниками. Теперь к их обвинениям добавилась статья о мошенничестве.
Индивидуальному предпринимателю, участвовавшему в схеме, предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовные дела объединены в одно производство, а все фигуранты по ходатайству следствия заключены под стражу. Расследование продолжается.