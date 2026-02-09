Экс-чиновников мэрии Сургута обвинили в афере на 120 млн рублей

По версии следствия, преступная схема была реализована в 2023 году, когда фигуранты организовали фиктивный аукцион по продаже акций муниципального АО «Агентство воздушных сообщений». Чиновники создали условия, при которых реальные конкуренты были исключены из торгов, а победа была гарантирована фирме, подконтрольной знакомому предпринимателю. В результате актив был продан по искусственно заниженной стоимости.