Мужчина погиб в столкновении двух грузовиков на юге Воронежской области

По предварительным данным, 9 февраля на 740 километре автодороги М4- «Дон» в Богучарском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 16:00 водитель «Вольво», житель Ленинградской области, при перестроении не предоставил преимущество в движении «КамАЗу» под управлением жителя Ростовской области, из-за чего произошло столкновение.
В результате аварии водитель «Вольво» от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда «скорой». А водителя отечественного грузовика с телесными повреждениями увезли в Павловскую районную больницу.
Из-за аварии в настоящее время ограничено движение по платному участку дороги. Автоинспекторы направляют транспорт через альтернативный участок.