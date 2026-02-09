Трамвай сошел с рельсов около станции метро «Выборгская» возле Лесного проспекта

Трамвай сошел с рельсов на пересечении Лесного проспекта и улицы рядом с метро «Выборгская» в Петербурге. На место ДТП прибыли аварийные службы. Об этом сообщил телеграм-канал «Мегаполис». Из-за инцидента на участке Смолячкова и Лесного проспекта произошли изменения в движении общественного транспорта. Как сообщил «Организатор перевозок», трамваи № 20 и № 61 временно изменили свои маршруты.