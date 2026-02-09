В Москве загорелся небоскреб «Триумф Палас»

«Триумф Палас» представляется из себя элитный жилой комплекс в центре Москвы. В здании расположены жилые квартиры и пентхаусы, 6-уровневый паркинг, бутик-отель, фитнес-центр с бассейном, салон красоты, рестораны, магазины. В сообщении говорится, что средняя стоимость квартиры в комплексе — более 170 миллионов рублей.