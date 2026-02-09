В Москве загорелся небоскреб «Триумф Палас», известный как «восьмая сталинская высотка». Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на сообщения очевидцев.
По словам людей, находившихся в здании, там сработала пожарная сигнализация, а затем лифты начали наполняться водой. Других подробностей в публикации не приводят.
«Триумф Палас» представляется из себя элитный жилой комплекс в центре Москвы. В здании расположены жилые квартиры и пентхаусы, 6-уровневый паркинг, бутик-отель, фитнес-центр с бассейном, салон красоты, рестораны, магазины. В сообщении говорится, что средняя стоимость квартиры в комплексе — более 170 миллионов рублей.
Официального подтверждения сообщений о пожаре не поступало.
Несколько дней назад спасатели ликвидировали возгорание в сауне фитнес-клуба в здании в Партийном переулке на юге Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, из здания эвакуировали 800 человек.
О пострадавших в результате пожара не сообщается. Возгорание произошло примерно в 14 часов 5 февраля. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и начали эвакуировать людей из здания.