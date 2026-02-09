Миллион рублей взыскали с тренера по каратэ за травму подопечного в Челябинске

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 30-летнего бывшего тренера по каратэ виновной в умышленном причинении тяжкого вреда восьмилетнему ученику. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскали один миллион рублей в пользу пострадавшего и 300 тысяч рублей — его матери. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.