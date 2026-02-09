Миллион рублей взыскали с тренера по каратэ за травму подопечного в Челябинске

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 30-летнего бывшего тренера по каратэ виновной в умышленном причинении тяжкого вреда восьмилетнему ученику. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскали один миллион рублей в пользу пострадавшего и 300 тысяч рублей — его матери. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в марте 2022 года в спортивном зале дворца культуры ЧТЗ. По данным следствия, во время тренировки по каратэ педагог умышленно ударила восьмилетнего мальчика ногой в лицо, из-за чего он получил сотрясение мозга.
— Исходом травмы явилось посттравматическое косоглазие, потребовавшее оперативного лечения, что отнесено к неизгладимым повреждениям, искажающим внешний облик ребенка и расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью, — говорится в сообщении.
Тренер не признала вину в умышленном нанесении вреда. Суд запретил ей в течение двух лет работать с детьми и преподавать им каратэ в образовательных, спортивных и досуговых учреждениях, передает Telegram-канал ведомства.
