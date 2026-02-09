Пациенту больницы в Петербурге нанесли 15 ударов ногой в голову в приемном покое

— Один из участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову… У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещен в реанимацию, — говорится в публикации.