Пациенту больницы в Петербурге нанесли 15 ударов ногой в голову в приемном покое

Пациент больницы в Невском район Санкт-Петербурга попал в реанимацию после того, как подрался в приемном покое. Второго участника драки задержали сотрудники Росгвардии. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.
Сама драка произошла в субботу на проспекте Солидарности. По информации ведомства, сначала между участниками началась словесная перепалка, которая позже перешла в рукоприкладство.
— Один из участников нанес другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову… У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещен в реанимацию, — говорится в публикации.
Ранее двое мужчин подрались в переходе станции московского метро «Площадь Ильича». Одного из них доставили в больницу, где он умер. Полицейские поймали подозреваемого. Ему грозит уголовная ответственность. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.