Оставила записку и видео: что известно о суициде экс-жены миллиардера Галицкого

Бывшая жена миллиардера, экс-члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого Алия покончила с собой в изоляторе полицейского отдела. Ее обвиняли в клевете и вымогательстве 150 тысяч долларов у экс-супруга. Женщина уже полгода судилась с бизнесменом за дочерей и имущество. В камере нашли предсмертную записку, а перед суицидом Алия записала видеообращение к президенту РФ. Что еще известно о ее самоубийстве — в материале «Вечерней Москвы».
Арест и самоубийство.
Суд арестовал жительницу подмосковной Истры Алию Галицкую 6 февраля. Ей предъявили обвинение в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого. Женщина якобы шантажировала бывшего супруга некими сведениями, которые могли бы опозорить его в СМИ.
— Посредством телефонных звонков, переписок, а также в ходе личных встреч с Галицким под угрозой распространения позорящих его сведений, а также иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Галицкого, она (Алия Галицкая — прим. «ВМ») потребовала денежные средства в сумме свыше 150 миллионов долларов, — сообщили в пресс-службе подмосковных судов.
Еще ее обвиняли в клевете в отношении бывшего мужа — соответствующее уголовное дело возбудили еще в декабре 2025 года. 6 февраля Галицкую постановили отправить под стражу до 3 апреля. Следующие два дня она провела в изоляторе временного содержания.
Галицкую не успели перевести в СИЗО. Утром 8 февраля ее нашли мертвой в своей камере изолятора временного содержания. Предварительно, женщина покончила с собой. По данным «Комсомольской правды», момент самоубийства попал на камеры видеонаблюдения. Также смерть Галицкой подтвердила ее адвокат Екатерина Духина. А член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Галицкая оставила предсмертную записку.
— Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, человека властного и обеспеченного, — написала правозащитница в своем Telegram-канале.
Что предшествовало самоубийству Галицкой.
Алия Галицкая могла покончить с собой на фоне целого ряда проблем с финансами, законом и в личной жизни. Она перестала жить вместе с Александром еще в 2023 году и с тех пор пробовала налаживать собственный бизнес. Женщина приобрела несколько снегоуборочных машин и безуспешно пыталась сдать их в аренду. Еще она активно искала адвокатов и психологов.
— Уважаемые соседки. Я сейчас прохожу один из самых сложных периодов жизни — развод. Я 14 лет была домохозяйкой, у меня двое несовершеннолетних детей. Может, есть какие-то сообщества психологической взаимовыручки? Нужно поверить в себя, понять, как выбирать адвокатов, где жить. Может, кто-то проходил этот путь и сможет мне помочь советом? — писала Алия в домовом чате.
В марте 2025 года она развелась с мужем. А в ноябре того же года суд в США, где ранее жила супружеская пара, признал их брак недействительным. Инстанция пришла к выводу, что они изначально официально не регистрировали свои отношения, поэтому фактически Алия и Александр никогда не были женаты. Из-за этого женщина не могла получить часть имущества экс-супруга и требовать алименты.
Незадолго до самоубийства Алия записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором обвинила бывшего мужа в якобы поддержке Украины, навязывании дочерям ненависти к РФ, планах незаконно вывезти детей в Европу. Еще она заявила, что все это время Александр тайно жил на две семьи, а когда Алия узнала об этом, стал давить на экс-супругу деньгами и связями.
— Александр очень обеспеченный человек, входит в список Forbes. И он мне открыто сказал, что не будет считать денег и сделает все, чтобы довести мое уголовное дело до конца и сделать так, как хочет он. Его угрозы уже имеют место. Александр с командой психологов и гувернанток дискредитирует меня в глазах дочерей, рассказывает им, какая я плохая мама. Всюду я сталкиваюсь с его влиянием, связям и возможностями, — рассказывала Алия.
Реакция на суицид Галицкой.
Самоубийство Алии Галицкой вызвало большой общественный резонанс. Член СПЧ Ева Меркачева назвала смерть женщины «ужасной трагедией».
— Вопросы не к ФСИН, а к полиции. Когда ее только арестовал суд, я подумала: как так легко и по такому странному обвинению женщину берут и бросают за решетку?! И вот финал, — написала она в своем Telegram-канале.
Политолог Илья Гращенков назвал смерть Алии Галицкой «перегибом» системы, из-за которой женщине выбрали якобы слишком жесткую меру пресечения.
— Смерть Алии Галицкой в ИВС накануне этапирования в СИЗО — очередной «перегиб» на конвейере, где заключение под стражу стало рутиной, а не исключительной мерой С ней поступили как с опасной рецидивисткой, представляющей угрозу обществу, хотя единственной реальной сферой ее конфликта были отношения с бывшим супругом. Не было ни угрозы сокрытия — она вернулась в страну для суда, ни явных рисков давления на свидетелей, — считает политолог.
Тем временем Александр Галицкий старается держаться от истории с самоубийством бывшей жены как можно дальше. Его адвокат Анна Бутырина заявила, что Алия никогда не была женой Александра. Пара якобы заключила брак в «шуточной форме» в 2010 году, никаких официальных документов подписано не было. А Алия, по словам адвоката, взяла фамилию Александра по собственной инициативе.
Развод и суды за детей.
Александр и Алия Галицкие почти год делили имущество и детей после развода. Две их общие дочери, у которых есть паспорта России и США, остались жить с матерью. Соответствующее постановление вынес Верховный суд Калифорнии в марте 2025 года.
Алия переехала с дочерьми в Московскую область, но уже через пару месяцев Александр забрал девочек из школы и тайно увез в Швейцарию. Женщина не смогла вернуть детей в Россию, так как бывший муж не отдавал их документы. Тогда Алия обратилась в компетентные органы в США и к уполномоченному по правам человека в Московской области с просьбой организовать проверку по факту похищения детей.
В августе того же года Александр обратился в суд и попросил оставить дочерей жить с ним. Мужчина утверждал, что дети имеют «большую привязанность к отцу» и что он готов тратить на каждого ребенка по 100 миллионов рублей ежемесячно. Еще Галицкий потребовал от жены алименты.
Тогда Алия подала к бывшему мужу встречный иск через Пресненский суд Москвы. В рамках этих разбирательств 16 октября имущество Александра арестовали. «Заморожены» оказались несколько квартир в элитных районах Москвы и парковочных мест общей стоимостью около 435 миллионов рублей.
