Оставила записку и видео: что известно о суициде экс-жены миллиардера Галицкого

— Александр очень обеспеченный человек, входит в список Forbes. И он мне открыто сказал, что не будет считать денег и сделает все, чтобы довести мое уголовное дело до конца и сделать так, как хочет он. Его угрозы уже имеют место. Александр с командой психологов и гувернанток дискредитирует меня в глазах дочерей, рассказывает им, какая я плохая мама. Всюду я сталкиваюсь с его влиянием, связям и возможностями, — рассказывала Алия.