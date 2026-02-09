Мафиози в форме полицейских взорвали инкассаторов на трассе

В Италии произошло дерзкое ограбление инкассаторского фургона почти по голливудскому сценарию. Восемь вооружённых мафиози, выдававших себя за полицейских, взорвали бронированный автомобиль на скоростной трассе в регионе Апулия, пишет SHOT.