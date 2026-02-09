Мафиози в форме полицейских взорвали инкассаторов на трассе

В Италии произошло дерзкое ограбление инкассаторского фургона почти по голливудскому сценарию. Восемь вооружённых мафиози, выдававших себя за полицейских, взорвали бронированный автомобиль на скоростной трассе в регионе Апулия, пишет SHOT.
Преступники сопроводили фургон на машине с мигалкой, затем перекрыли ему путь и подорвали дверь с помощью взрывчатки. Когда на место прибыли карабинеры, завязалась перестрелка.
Двух подозреваемых удалось задержать в ходе поисков в провинции. Остальные скрылись, предварительно угнав машины у проезжающих мимо водителей.
В настоящее время ведётся розыск остальных участников нападения.
