Мафиози в форме полицейских взорвали инкассаторов на трассе

В Италии произошло дерзкое ограбление инкассаторского фургона почти по голливудскому сценарию.

В Италии произошло дерзкое ограбление инкассаторского фургона почти по голливудскому сценарию. Восемь вооружённых мафиози, выдававших себя за полицейских, взорвали бронированный автомобиль на скоростной трассе в регионе Апулия, пишет SHOT.

Преступники сопроводили фургон на машине с мигалкой, затем перекрыли ему путь и подорвали дверь с помощью взрывчатки. Когда на место прибыли карабинеры, завязалась перестрелка.

Двух подозреваемых удалось задержать в ходе поисков в провинции. Остальные скрылись, предварительно угнав машины у проезжающих мимо водителей.

В настоящее время ведётся розыск остальных участников нападения.

