Прорыв трубы в небоскребе «Триумф Палас» в Москве ошибочно приняли за пожар

В элитном жилом комплексе «Триумф Палас», который расположен в центре Москвы, прорвало трубу с горячей водой, и из-за плотности пара жильцы приняли случившееся за пожар. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил канал «Москва 24».
— Вода хлещет на шестом этаже элитного ЖК «Триумф Палас». По словам очевидцев, на этаже только квартиры. На месте работают экстренные службы. Пар такой плотный, что почти ничего не видно. Ржавая вода заливает холлы и лифты, — передает Telegram-канал.
Инцидент в жилом комплексе произошел вечером 9 февраля. По словам людей, которые в тот момент находились в здании, в ЖК сработала пожарная сигнализация, после чего лифты начали наполняться водой.
5 февраля в здании в Партийном переулке на юге Москвы загорелась сауна, после чего на место возгорания прибыли спасатели и эвакуировали 800 человек.