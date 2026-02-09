Турникет ударил током: девочку доставили в реанимацию из московской школы

ЧП произошло в одной из школ столичного района Чертаново. По данным Телеграм-канал «112», обычный утренний проход через систему контроля закончился для ученицы реанимацией. Прикосновение к школьному турникету обернулось ударом тока, из-за которого ребенок не смог удержаться на ногах и получил серьезную травму. В настоящее время технические службы и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.