Турникет ударил током: девочку доставили в реанимацию из московской школы

ЧП произошло в одной из школ столичного района Чертаново.

ЧП произошло в одной из школ столичного района Чертаново. По данным Телеграм-канал «112», обычный утренний проход через систему контроля закончился для ученицы реанимацией. Прикосновение к школьному турникету обернулось ударом тока, из-за которого ребенок не смог удержаться на ногах и получил серьезную травму. В настоящее время технические службы и правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

«При проходе через школьный турникет Настя почувствовала удар током и упала. В результате падения она получила серьезную травму головы», — цитируют журнадисты канала слова одного из родственников девочки.

Сейчас школьница находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов.

Инцидент произошел утром 9 февраля. Обстоятельства случившегося детально выясняются профильными ведомствами.