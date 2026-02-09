«Жил с глухонемой мамой и бабушкой»: глава Башкирии рассказал о подростке, который напал на индусов в уфимском общежитии

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил общежитие Башкирского государственного медицинского университета, где в минувшие выходные произошло нападение на студентов из Индии.
Как сообщил руководитель региона, первым делом он принес им извинения за случившееся. Хабиров подчеркнул, что этот случай является единичным и нехарактерным для республики. Он также выразил жалость по отношению к самому нападавшего, 15-летнего подростка, который, по его словам, рос в сложных условиях.
— Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению, — заявил глава республики.
Вторым пунктом Хабиров обозначил продолжение всесторонней помощи пострадавшим, включая лечение в республиканских санаториях и организацию вылета на родину при необходимости. Также он сообщил, что студенты, проявившие мужество при отражении атаки, будут награждены государственными наградами.
Третьей темой встречи стала безопасность. Хабиров заверил, что будут приняты все необходимые меры для защиты жизни и здоровья студентов.
Напомним, 7 февраля 15-летний подросток совершил нападение с ножом на иностранных студентов в общежитии БГМУ в уфимском микрорайоне Черниковка, а затем нанес ранения себе. Пятеро пострадавших госпитализированы: у троих состояние средней тяжести, у двоих — легкой. Суд избрал в отношении несовершеннолетнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
