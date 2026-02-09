Акробат получил переломы во время выступления в цирке Нижнего Новгорода

7 февраля, во время премьерного показа нового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка» в Нижегородском цирке, произошел инцидент. Артист-акробат Александр Богатырев получил травму ноги во время исполнения одного из трюков в номере «Курс».