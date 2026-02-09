Акробат получил переломы во время выступления в цирке Нижнего Новгорода

7 февраля, во время премьерного показа нового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка» в Нижегородском цирке, произошел инцидент. Артист-акробат Александр Богатырев получил травму ноги во время исполнения одного из трюков в номере «Курс».
По информации Продюсерского центра Королевского цирка, незамедлительно были предприняты все необходимые меры. Артист был оперативно госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 39 города Нижнего Новгорода бригадой скорой медицинской помощи.
«Сейчас артист восстанавливается под контролем лучших специалистов. Мы желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его возвращения в манеж!», — сообщили представители цирка в Telegram-канале.
Продюсерский центр также поблагодарил всех за оказанные слова поддержки, отметив, что «цирк — это живое искусство, и, увы, никто не застрахован от травм».
Ранее сообщалось, что артист Казанского цирка ударился головой и потерял сознание на выступлении.