СМИ: Ребенок добавил ртуть в чай матери в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске ребенок добавил ртуть в чай для своей матери. Женщину срочно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил Telegram-канал «112».

По утверждению канала, инцидент произошел на улице Маршала Жукова. Ребенок якобы разбил градусник и вылил его содержимое в чашку с чаем. 45-летняя женщина выпила чай, не подозревая о подмешанной ртути. Однако официального подтверждения произошедшего пока не поступало.

Еще один похожий инцидент произошел в начале месяца. Слабосоленая рыба, в которой содержались шарики ртути, стала причиной отравления семейной пары в Москве. Опасный металл на продукте они заметили лишь после того, как попробовали его. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько опасно употребление еды, содержащей ртуть, и может ли это привести к тяжелым последствиям для организма.