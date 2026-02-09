СМИ: Ребенок добавил ртуть в чай матери в Наро-Фоминске

Еще один похожий инцидент произошел в начале месяца. Слабосоленая рыба, в которой содержались шарики ртути, стала причиной отравления семейной пары в Москве. Опасный металл на продукте они заметили лишь после того, как попробовали его. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько опасно употребление еды, содержащей ртуть, и может ли это привести к тяжелым последствиям для организма.