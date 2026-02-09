Кадыров назвал вбросом сообщения о ДТП с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространяемая в Сети информация о ДТП с участием его сына и секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова не соответствует действительности.
На встрече с прокурором Чечни Арсаном Адаевым он заявил, что сегодня искусственный интеллект позволяет ввести в заблуждение любого человека.
«По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал Кадыров.
16 января анонимные чеченские Telegram-каналы распространили сообщения, что сын Рамзана Кадырова Адам якобы попал в Грозном в ДТП, когда ехал в составе кортежа. Также сообщалось, что Адам Кадыров якобы получил травмы и был госпитализирован. Однако официального подтверждения этой информации не было.
Напомним, 17 января Адам Кадыров получил медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», которую ему вручил командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.